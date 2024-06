València exposa davant Europa la voluntat de ser el nucli d’innovació i emprenedoria de referència al Mediterrani

La regidora d’Innovació, Turisme i Inversions, Paula Llobet, ha intervingut, junt amb la comissària europea d’Innovació, Iliana Ivanova, en l’obertura de la segona jornada de la VLC Cities Climate Week, que se celebra en el Palau de la Música

Llobet ha definit l’estratègia municipal, que passa per “atraure el talent, la inversió, startups, empreses tecnològiques i centres d’investigació que estan desenvolupant solucions avançades per a donar resposta als desafiaments als quals hem d’enfrontar-nos com a societat”

“La Capitalitat Verda Europa 2024 no és un reconeixement efímer, volem que siga un llegat que transforme totalment la nostra ciutat i els nostres ciutadans i que situe la sostenibilitat en el centre de les nostres polítiques i la nostra forma de vida”, ha subratllat la regidora.

La intervenció de la regidora de Turisme, Innovació i Inversions, Paula Llobet, ha iniciat a la segona jornada de la València Cities Climate Week, que ahir va ser inaugurada en el Palau de la Música per l’alcaldessa, María José Catalá, en el marc de València Capital Verda Europea 2024. Les paraules de la regidora Llobet en l’acte d’obertura de la sessió han estat precedides per la comissària europea d’Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Iliana Ivanova, qui ha intervingut per videoconexión.

Davant els nombrosos representants de ciutats i institucions europees, la delegada d’Innovació i Inversions, Paula Llobet, ha subratllat la vocació de València, a través de l’estratègia València Innovation Capital de ser “l’hub d’innovació i emprenedoria tecnològica de referència del Mediterrani, atraient talent, inversió, startups, empreses tecnològiques i centres d’investigació, amb solucions avançades per a donar resposta als desafiaments que tenim com a societat”, ha explicat.

Llobet ha donat la benvinguda a València a les persones participants en el triple esdeveniment que acull la ciutat esta setmana: Cities Mission Conference, Euresfo i Energy Cities Annual Fòrum, “en un any –ha destacat- en el que s’ha posat en relleu el nostre lideratge en sostenibilitat amb el reconeixement per part la Unió Europea de València com a Capital Verda Europea 2024”.

Referent de sostenibilitat

Llobet ha subratllat que la Capitalitat Verda “és una fita que reconeix els esforços de València per ser una ciutat més sostenible, inclusiva i resilient”. “És un esforç que hem aconseguit amb el treball conjunt d’Ajuntament, institucions, empreses i ciutadans. Tots units hem aconseguit avançar en la transició verda i digital, i hem contribuït a transformar la ciutat en un referent en sostenibilitat”, ha subratllat. De fet, València és una de les 112 urbs triades per la Comissió Europea com a ciutats intel·ligents i climàticament neutres per a 2030. “Només hi ha set ciutats espanyoles reconegudes fins al moment”, ha recordat Llobet.

En este context, la regidora ha destacat “els múltiples projectes posats en marxa que demostren que el progrés i el desenvolupament urbà poden anar junt amb la protecció del medi ambient: iniciatives per a millorar la qualitat de l’aire, per a impulsar el transport públic, per a millorar l’eficiència energètica i hídrica, i per a ampliar els espais verds”. S’ha referit al projecte Requiem in Power, per a l’impuls de les energies renovables i netes, i que constituïx el parc fotovoltaic més gran d’Espanya, amb més de 6.500 panells solars, situat en cementeris municipals. També ha citat el programa Wellbased, de lluita contra la pobresa energètica dels col·lectius més vulnerables. O l’impuls a la mobilitat sostenible, “que suposa l’aposta pel transport públic, els carrils bici, i el vehicle elèctric, i la instal·lació de més de 100 punts de recàrrega elèctrica”, ha destacat.

Llobet també ha exposat el projecte, dotat amb 3 milions d’euros, dirigit a disminuir l’estrés tèrmic en col·legis i poliesportius. O el projecte ARCH, de protecció de l’Albufera. “I així mateix, hem implantat un model de regeneració urbana integral i sostenible mitjançant solucions innovadores en els sectors d’energia, mobilitat i TIC gràcies al projecte MAtchUP”, ha continuat. La regidora s’ha referit també al desenvolupament de solucions basades en la naturalesa i la seua aplicació en entorns urbans, com el projecte GrowGreen, o l’impuls a l’agricultura urbana i els horts comunitaris “per a impulsar la sostenibilitat alimentària, enfortir el teixit social i educar a la població sobre pràctiques agrícoles sostenibles”.

“I tenim una iniciativa estrela en l’àmbit del turisme sostenible –ha afegit Paula Llobet- el projecte Zentropy, un pla innovador, dotat amb 5,2 milions d’euros, per al qual València ha sigut triada per la Comissió Europea, amb l’objectiu de transformar el turisme de reunions i afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la transició verda”. Este projecte es desenvoluparà en el Palau de Congressos durant els pròxims quatre anys.

Paula Llobet ha conclòs la seua intervenció assenyalant la importància que la Capitalitat Verda Europea que València exercix este 2024 no siga un “reconeixement efímer”, sinó que siga “un llegat que transforme totalment la nostra ciutat i als nostres ciutadans i que situe la sostenibilitat en el centre de les nostres polítiques i la nostra forma de vida”. “Volem inspirar altres ciutats europees i ser un exemple per a demostrar que amb innovació, col·laboració i creativitat és possible crear un entorn urbà d’avantguarda que respecte i promoga la sostenibilitat”, ha finalitzat.