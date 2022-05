Emiliano García i Maite Ibáñez assisteixen a la inauguració d’una mostra que exposarà 37 obres d’artistes multidisciplinars sobre l’obra del cineasta

En el marc de la celebració de l’Any Berlanga, en la commemoració del centenari del cineasta valencià Luis García Berlanga, la Biblioteca Municipal Carmelina Sánchez Cutillas de Benicalap ofereix l’exposició ‘Tribut a Berlanga’, que ha organitzat l’Ajuntament de València, a través de les Regidories de Turisme i Internacionalització i d’Acció Cultural, junt amb l’Associació Professional d’Artistes Plàstics ArteEnred. Els regidors Emiliano García i Maite Ibáñez han visitat la mostra este divendres, la qual estarà oberta al públic fins al pròxim 12 de juny.

La mostra exhibeix un total de 37 obres d’artistes plàstics i visuals d’ArteEnred que recorden al cineasta valencià com a part de la seua infància i de la memòria col·lectiva. Per això, cada artista ha creat una obra a través de la que ha projectat la seua particular visió de la filmografia de Berlanga. “La celebració del centenari del naixement del cineasta valencià Luis García Berlanga, que està a punt de culminar-se, ha convertit este període en un any d’oportunitats tant per a la ciutat de València com per al seu sector cultural”, ha explicat el regidor de Turisme, Emiliano García.

Tal com ha explicat García, “un dels objectius que ens marquem per a enguany Berlanga va ser difondre el llegat del cineasta a través de les diferents formes d’expressió artística. Durant estos mesos hem organitzat concerts, representacions escèniques i tallers didàctics al voltant de la seua persona i a la seua obra. Per això, quan els representants del col·lectiu ArteEnred ens van proposar ser partícips d’este homenatge dels artistes plàstics, no dubtem a contribuir”, ha afegit. La mostra, que podrà ser visitada fins el pròxim mes de juny, serà una de les activitats que serviran de colofó a l’aniversari del naixement de Luis García Berlanga”.

Per part seua, la regidora Maite Ibáñez ha manifestat la seua satisfacció “per poder presentar este projecte, que reuneix 37 obres de 37 artistes diferents que revisen la trajectòria artística i professional de Berlanga a través de la seua filmografia. És important que les biblioteques siguen l’escenari per a connectar Berlanga amb els diferents barris, i és el que hem fet en esta ocasió”, ha explicat.

El propòsit d’este projecte artístic, que s’incardina en les múltiples activitats que s’han organitzat dins de l’Any Berlanga, és realitzar des de les arts plàstiques i visuals una relectura de l’univers berlanguiano. Atès el caràcter multidisciplinari dels artistes que conformen arteEnred, l’exposició inclou obra gràfica, fotografia, pintura, escultura, i poesia visual, entre altres manifestacions artístiques.

Per a l’exposició, es va sol·licitar als membres del col·lectiu que crearen una obra sobre l’imaginari del cineasta prenent com a referència la seua àmplia producció artística, així com la seua trajectòria professional i vital. Cada artista va seleccionar les tècniques, els materials i el discurs a imprimir en la seua obra, per a obrir un diàleg que acostara el públic al món de Berlanga i dotara a l’exposició d’un caràcter multidisciplinari.

