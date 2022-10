Está previsto que entren en funcionamiento en el primer trimestre de 2023

La Junta de Govern Local ha aprovat la instal·lació de quatre punts de recàrrega en forma d’arbre solar per a bicicletes, escúters i monopatins elèctrics, així com telèfons i altres dispositius mòbils. A més, també es licitaran tres instal·lacions de paviment generador d’energia elèctrica en diferents punts de la ciutat. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha assenyalat que “este és només un primer pas dels molts que estem donant cap a la transició energètica i per a aconseguir que en 2030 València siga una ciutat climàticament neutra”.

Els arbres solars s’instal·laran en el passeig de la Marina, al parc de Malilla, al carrer riu Segre del barri de Torrefiel i en el tram IX del Jardí del Túria al costat del Pont de les Flors. El sistema es compon d’una estructura solar de gran visibilitat i estètica arbòria que albergarà mòduls solars de captació de l’energia del sol. Al costat d’esta estructura es col·locarà la caixa que alberga l’electrònica de potència i el sistema d’emmagatzematge que permetrà alimentar carregadors elèctrics per a bicicletes, monopatins i escúters, a més de dispositius mòbils com a telèfons, tauletes i ordinadors portàtils.

Per a Alejandro Ramon, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, “la ciutat de València aposta fermament per les energies renovables i per una nova forma de mobilitat més sostenible. Este és només un primer pas dels molts que estem donant cap a la transició energètica i per a aconseguir que en 2030 València siga una ciutat climàticament neutra”.

Els punts de recàrrega disposaran d’uns endolls situats en pals metàl·lics adossats als aparcaments de bicicletes, instal·lats recentment per l’Ajuntament. Cada arbre fotovoltaic tindrà aproximadament una potència de 3,84kWp i una producció màxima anual de 5.300 kWh. Tindran una altura un poc superior als sis metres i mig i una amplària de quasi nou metres quadrats que també proporcionaran ombra.

“València està apostant fort per les energies renovables i en concret per la fotovoltaica. Fomentem l’autoconsum amb bonificacions en l’IBI i en l’ICIO, hem modificat l’ordenança municipal perquè la tramitació siga més fàcil i estem impulsant les comunitats energètiques. Anar a poc a poc sembrant València de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics és un altre dels nostres objectius”.

Està previst que tant els arbres com els paviments estiguen en funcionament el primer trimestre de 2023. El pressupost per a l’execució de tot el projecte és de quatre-cents mil euros.

Paviments generadors

A més dels arbres fotovoltaics, l’Ajuntament també licitarà la instal·lació de tres superfícies de paviments solars generadors d’electricitat en les places de Patraix, Benimaclet i Benimàmet.

Es tracta de rajoles de paviment que generen electricitat i que s’instal·laran en les zones de jocs infantils. Els elements generadors d’energia estan cada vegada més integrats arquitectònicament i els paviments fotovoltaics, que ja s’utilitzen en carrers i carreteres de diferents ciutats arreu del món, són una solució tecnològica que permet generar energia neta, segons ha explicat el regidor Alejandro Ramon.

L’objectiu és que els xiquets i xiquetes participen en jocs interactius i generen energia mentre trepitgen diferents rajoles i prenguen consciència dels beneficis i els avantatges de l’autoconsum i la generació d’energia.