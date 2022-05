La Comissió Europea accepta la candidatura de la ciutat

La Comissió Europea ha notificat a l’Ajuntament que València ja és oficialment candidata a ser capital verda de l’any 2024, una candidatura que es va aprovar en el Ple municipal del passat mes de febrer amb el vot de tots els grups municipals llevat de Vox. Ara, la Unió Europea ha comprovat que València compleix amb els requisits fixats i oficialitza la seua candidatura, juntament amb la d’altres set ciutats del continent. El pròxim mes de juliol coneixerem les ciutats finalistes i en octubre es coneixerà la capital guanyadora. L’alcalde, Joan Ribó, ha assegurat que “l’acceptació indica que estem en el bon camí”.

L’alcalde ha anunciat que “tenim la satisfacció de comunicar que València és una de les huit ciutats a les quals se’ls ha acceptat la candidatura per a ser capital verda europea en el 2024”. Per a Ribó, “este és un pas molt important i esperem que els dos passos següents que ens falten siguen també en la mateixa direcció”.

Per la seua banda, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, considera que “encara queda molt de camí per recórrer per tal d’aconseguir la nominació, evidentment, però era un primer pas importantíssim i no era un pas automàtic. Des de la Comissió s’ha comprovat que la ciutat compleix amb els requisits per ser capital verda europea”. Campillo ha explicat que “tenim moltes esperances de passar el tall tècnic i, ja en octubre, poder defensar la candidatura davant del jurat en la ciutat de Grenoble, que és la capital verda europea actual”. Per al vicealcalde, “en Grenoble podrem defensar tota la potència de la ciutat de València, totes les polítiques que hem fet en els últims anys. És una gran oportunitat per a València, per a l’Europa del sud, l’Europa mediterrània, poder tindre la capitalitat verda europea en 2024”.

El premi a la capital verda europea (European Green Capital Award) és un guardó amb el qual la Comissió Europea reconeix i premia els esforços de les ciutats del continent per a millorar el medi ambient i la qualitat de vida. El pròxim mes de juliol es coneixeran les ciutats finalistes. Si València passara el tall, l’Ajuntament defensaria la candidatura de la ciutat el pròxim 27 d’octubre a la ciutat francesa de Grenoble. Eixe mateix dia es coneixeria la capital guanyadora.

A més de València, la Comissió Europea ha acceptat la candidatura de Múrcia, Cagliari (Itàlia), Prato (Itàlia), Florència (Itàlia), Cracòvia (Polònia), Sofia (Bulgària) i Kosice (Eslovàquia).

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià