València, premiada per la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per un model urbanístic sostenible

Ecovidrio reconeix l’esforç de València per avançar en la descarbonització

L’Ajuntament de València ha rebut el guardó ‘Major Impacte Ciutadà’ per part d’Ecovidrio, entitat responsable de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre a Espanya.

Este premi reconeix el compromís de la ciutat amb la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament d’un model urbanístic sostenible.

València: Capital Verda Europea 2024 i referent en sostenibilitat

València, única ciutat costanera del Mediterrani a rebre aquest reconeixement, ha destacat per ser una de les primeres ciutats europees en aconseguir el distintiu Missió de la UE, que la situa com a líder mundial en polítiques d’innovació i inversions per a la neutralitat climàtica en 2030.

Ecovidrio ha valorat l’ambiciós pla de gestió de residus de València, que inclou:

Increment del 50% en l’ús d’aigua reutilitzada per a la neteja urbana.

Un augment del 20% en la recollida selectiva d’envasos de vidre en els últims cinc anys.

en els últims cinc anys. Iniciatives com el Pla Verd i de la Biodiversitat i el projecte ‘Renaturalització València’, que impulsen la biodiversitat local amb 120 nous espais verds i zones per a flora nativa i fauna.

Un reconeixement per a la ciutadania valenciana

Julio Aguado, director general de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, ha arreplegat el premi destacant que “este guardó és per a tots els valencians i valencianes”. A més, ha ressaltat que “València continua sent un referent en reciclatge i sostenibilitat malgrat els desafiaments com la DANA”.

Premis Ecovidrio 2024

En la cerimònia, celebrada a Madrid, també es van reconéixer altres personalitats i projectes:

Ramón Larramendi , explorador, com a ‘Personalitat Ambiental’.

, explorador, com a ‘Personalitat Ambiental’. El País i La 2 de RTVE , en l’apartat de comunicació.

, en l’apartat de comunicació. Ona Carbonell, amb el premi ‘Especial #Ecólatras’.

València reafirma així el seu lideratge en la transició ecològica i en la lluita contra el canvi climàtic.