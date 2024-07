Visita d’obres per a la construcció d’un Centre d’Acolliment d’Animals a l’Alcúdia

Hui dilluns 15 de juliol de 2024, ha tingut lloc una visita, per part dels representants institucionals, a les obres per a la construcció d’un Centre d’Acolliment d’Animals a l’Alcúdia

Al servei del Consorci de la Ribera i altres municipis adherits al servei.

El present projecte contempla l’execució i posada en marxa d’un Centre d’Acolliment d’Animals que contribuïsca a atendre totes les necessitats sanitàries i humanitàries de recollida d’animals abandonats o extraviats en l’àmbit de les localitats que engloba este projecte (que comptaran també amb un altre Centre de similars característiques en la localitat de Tavernes de la Valldigna), a més d’educar i fomentar la conscienciació de la societat respecte a la cura, respecte i tinença responsable d’animals.

Per a l’elaboració del projecte s’ha comptat amb l’experiència de les associacions en estos temes i amb la valuosa col·laboració de diversos especialistes en veterinària, educació, medi ambient i agronomia, així com amb l’estudi d’altres centres similars i en ell han col·laborat moltes entitats i associacions des de diferents àmbits amb aportació d’idees per a millorar el programa respecte a la qualitat de les instal·lacions i sobretot en benefici de l’estada dels usuaris: protectores i associacions d’animals, Policia Local de diferents localitats, Centres d’acolliment d’animals de referència, voluntaris, veterinaris.

Durant la visita, el director de les obres, Javier Gironés, ha explicat als assistents el contingut del projecte. En la presentació ha estat Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta; Óscar Navarro Torres, vicepresident de la Mancomunitat de la Ribera Baixa; Voro Femenia Peiró, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor; Andreu Salom Porta, alcalde de l’Alcúdia i Isabel Madramany Sanchis, regidora de benestar animal de l’Alcúdia, entre altres.

La localització del centre d’acollida està situat en el polígon núm. 6, sector S-15 de L’Alcúdia, entre els carrers de Joaquín Sanchis Marco i Josep Miquel Borràs. La parcel·la, té una superfície de 4.053,22 m².

Les instal·lacions constaran d’un espai per a gossos, un per a felins i un per a altres animals, també disposarà d’un espai de cura i un mòdul de recepció i administració, entre altres espais.

Les obres han començat en juliol de 2024 i l’obertura està prevista per a finals de 2025, dotada amb una inversió d’1.133.770,00 €.