La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que la pròxima Junta de Govern Local aprovarà contractar la redacció de projectes i direcció facultativa de les obres de rehabilitació i reconstrucció de set edificis en el barri del Cabanyal-Canyamelar. Suposarà un total de 25 vivendes. També es convocarà el procediment obert i s’aprovaran els plecs de condicions i la despesa corresponent de la redacció dels projectes. El còmput global de la intervenció serà de 3.608.014 euros amb fons del programa ARRU (Ajudes a la Regeneració i Renovació Urbana).

La regidora Isabel Lozano ha posat en valor esta gran actuació que suposarà “d’una banda, continuar avançant en el nostre compromís d’incrementar el parc de vivenda pública que tenim a València per a garantir el dret a un habitatge per a totes les persones, siga quina siga la seua situació a nivell d’ingressos econòmics i, d’altra banda, continuar amb la rehabilitació i recuperació de la zona del barri del Cabanyal que el Partit Popular va degradar durant anys amb la intenció d’enderrocar tot el que allí hi havia per poder dur endavant un gran PAI que pretenia destruir la identitat i idiosincràsia d’este barri de marcat caràcter mariner de la nostra ciutat”.

Concretament este pla de rehabilitacions es durà a efecte en dos edificis situats en C/ Escalant, 199 i C/ Montroi, 1 per a tres vivendes. Es tracta d’un conjunt format per dos edificis compostos per planta baixa i planta primera, ocupant una parcel·la rectangular a cantonada. També en l’edifici situat al C/ Francesc Eiximenis 37 per a tres habitatges que es durà a terme sobre un edifici compost per planta baixa i dos plantes superiors, que ocupa una parcel·la rectangular entre mitgeres.

El pla continua amb la rehabilitació de dos edificis situats al C/ Barraca 155 i al C/ Lluís Navarro 170, per a quatre vivendes en este cas. Un altre edifici del C/ Barraca, el situat en el número 157, tindrà una intervenció completa per a rehabilitar dos vivendes. També el del carrer Barraca, 169, juntament amb el C/ Lluís Navarro 184, serà rehabilitat per a tres viviendes més.

Les últimes dos intervencions es faran en C/ Joan Mercader 24, per a vuit habitatges i la reconstrucció d’un edifici situat a l’actual solar del C/ Columbretes 1 per dos habitatges més. En total 25 vivendes que seran incorporades al parc municipal de vivenda de lloguer.

Tots estos edificis es troben actualment deshabitats i no reuneixen unes condicions acceptables de conservació. Es pretén fer una rehabilitació integral dels edificis per aconseguir unes condicions òptimes de qualitat relatives a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat per a ser destinats a lloguer en els diferents programes municipals existents. Quant a la intervenció, s’actuarà al sistema estructural, l’envoltant (façanes i cobertes), la compartimentació interior i acabats, així com en els sistemes de condicionament i instal·lacions. Els anys de construcció d’estes vivendes fluctuen entre l’any 1918 i el 1953.

Ja hi ha 30 vivendes rehabilitades

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha recordat que l’Ajuntament ha finalitzat ja la reforma de més de 30 vivendes municipals en el barri i que la majoria s’han adjudicat ja a les famílies de la borsa de demandants de lloguer. “En els últims anys, des de l’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Generalitat i el govern de l’Estat, s’han dut a terme programes intensius de rehabilitació de vivenda en el barri del Cabanyal”, ha posat en valor la regidora de Vivenda, qui ha recordat que “eren vivendes que va adquirir l’anterior govern del Partit Popular amb la intenció d’enderrocar-les per a destruir un barri tan apreciat i tan valorat com és el Cabanyal”.

