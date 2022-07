Ximo Puig i Luis Planas redoblen esforços per a estendre el tractament en fred reeixit per a les taronges a altres productes agroalimentaris

El president, que s’ha reunit al Palau amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha destacat el “èxit” de l’aplicació d’aqueix control fitosanitari a les taronges procedents de tercers països com Sud-àfrica

Destaca la “gran oportunitat” que suposen per al sector agrolimentario els 83,6 milions que rebrà la Comunitat Valenciana per a la modernització de regadius dins del Pla de Recuperació

A aquestes inversions, se suma el suport que el Ministeri aporta a les explotacions citrícoles, amb ajudes per import de 24,2 milions d’euros que arribaran a 30.000 productors de la Comunitat Valenciana

València.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, han destacat la seua disposició a continuar treballant per a estendre el tractament en fred que s’ha aconseguit que la UE accepte per a les taronges importades de tercers països puga també aplicar-se a altres productes agroalimentaris.

Així ho han traslladat en roda de premsa després de la reunió que han mantingut tots dos en el Palau de la Generalitat i en les quals s’han abordat qüestions com la situació del sector citrícola i les inversions contemplades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la modernització de regadius.

El president ha destacat el “èxit” de l’aplicació del tractament en fred a les taronges procedents de tercers països com Sud-àfrica i ha agraït al ministre la seua implicació personal en les negociacions en el si de la UE per a aconseguir instaurar aquest control fitosanitari.

El cap del Consell ha subratllat que la consecució d’aquesta mesura suposa un “pas avant decisiu”, i un assoliment “que semblava que mai anava si pot ser”, i ha defensat que, per a la Generalitat, és ara un objectiu estendre’l a altres productes agraris com les mandarines i les aranges.

83,6 milions per a modernització de regadius

El president ha destacat també la “gran oportunitat” que suposen per al sector agroalimentari els 83,6 milions d’euros que rebrà la Comunitat Valenciana per a la modernització de regadius dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que es plasmarà en set actuacions fonamentals, amb una primera fase ja en marxa que contempla projectes per import de 56 milions d’euros.

A aquestes inversions, se suma el suport que el Ministeri d’Agricultura aporta al sector citrícola en la Comunitat Valenciana, amb ajudes per import de 24,2 milions d’euros que arribaran a 30.000 productors.

“Creiem profundament en el sector agroalimentari”, que ha demostrat ser “absolutament resilient”, ha manifestat Puig, qui ha garantit que la Generalitat treballant, al costat del Govern central, per a consolidar un sector de gran importància econòmica i social per a la Comunitat Valenciana i per al conjunt d’Espanya.

“Necessitem continuar en el procés de modernització de regadius” i continuar aplicant les polítiques d’eficiència en l’ús dels recursos hídrics, i “la posició de la Generalitat en aquest aspecte és clara, perquè no estem per la polèmica, per les guerres de l’aigua, i per batalles estèrils; estem per l’acord, per buscar punts de trobada, i, sobretot, per garantir aigua per sempre”, ha subratllat a més.