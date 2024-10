Benimodo acull una xarrada sobre ciberseguretat per a grans i menuts

La Casa de la Cultura de Benimodo ha acollit una xarrada sobre ciberseguretat emmarcada en el Programa d’Itineraris d’Inclusió Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Una iniciativa que s’ha dut a terme també a altres poblacions i que, tot i que habitualment està dirgida a persones adultes en risc d’exclusió social, aquesta setmana s’estén als centres educatius.

La xarrada ha estat impartida per la periodista i formadora especialitzada en ciberseguretat i competències digitals, Yolanda Corral, que col·labora amb el Programa d’Itineraris d’Inclusió Social i realitza tallers per a tot tipus de públic.

La resposta de l’alumnat de 5é i 6é de primària present a la xarrada ha sigut molt positiva, amb molta interacció per part dels xiquets i xiquetes. Durant la sessió, s’han tractat temes com les edats recomanades per a l’ús de determinades xarxes socials i videojocs, l’assetjament, la violència i la responsabilitat civil, penal i administrativa del que fem a Internet, entre d’altres.

La segona part de la xarrada, ha estat adreçada a persones que formen part del itineraris d’inclusió social, famílies i ciutadania en general.

El Programa d’Itineraris d’Inclusió Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta està impulsat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i finançat pel Fons Social Europeu 2021-2027. Les xarrades també arribaran a altres poblacions com Antella, Gavarda, Sumacàrcer, Beneixida, Benimuslem, Tous, Montserrat i Massalavés.