Carlet ha iniciat l’exercici faller 2022-2023 amb l’exaltació de la seua Fallera Major, Sonia Lucio Murillo, en un acte que va reunir a autoritats locals, membres de Junta Local Fallera, a més de fallers i falleres de diferents comissions que van rendir pleitesia a la protagonista de la nit.

l’Alcaldessa de Carlet, Lola Navarro, declarava el què suposa per a la població aquest acte, a més de recordar que, tot i que Carlet no ha tingut sempre falles, a hores d’ara la ciutat gaudeix de 7 comissions i monuments a més d’una simbòlica en la residència de la 3a edat.

Josep Mur, Regidor de Festes de Carlet, apuntava que amb aquest acte s’inicia oficialment l’exercici de les falles en el qual l’alcaldessa imposa la banda a la nova Fallera Major, junt al president i representants de Junta Local Fallera.

La Fallera Major de Carlet per a 2023, Sonia Lucio, es va mostrar molt emocionada per viure tan important moment. Sonia va aprofitar per tal de convidar a fallers i falleres a eixir al carrer i gaudir d’esta festa com a un somni complit.

Segons paraules del president de Junta Local Fallera, Adrià Pujades, una volta donat el tret d’eixida, en unes setmanes s’inicien les exaltacions de les diferents comissions falleres de la població. Pujades, declarava estar molt content de tornar a viure la festa amb normalitat eixint al carrers i gaudir de tots els actes.

Altra de les protagonistes va ser Victoria Martínez, la mantenidora de l’acte per desig de Sonia Lucio, qui va demanar a la seua amiga, i fallera Major de 2017, que l’acompanyara en aquest acte tan important. Martínez es mostrava emocionada sabent perfectament allò que està sentint Sonia, en un dia com el viscut, com a nova Fallera Major de Carlet.

D’esta manera ha iniciat Carlet un nou exercici, amb el desig de la pròpia alcaldessa, Lola Navarro, que aquestes falles siguen festa, salut i germanor.