Comença la doble campanya de vacunació de la grip i la covid-19 impulsada per la Conselleria de Sanitat. Pel que fa a la grip, aquesta vacuna estarà dirigida per als majors de 65 anys, dones embarassades o que acaben de donar a llum o persones amb algun risc de patir complicacions si es contagien.

La vacuna de la grip també està indicada per al personal sanitari i per als treballadors de serveis públics essencials. La vacuna per fer front a la covid és bivalent, fet que protegeix en enfront de les subvariants de l’òmicron BA4 y BA5. El cap de sanitat ha volgut tornar a remarcar la importància de la vacunació.

Per això, el conseller ha volgut fer valdre la mascareta davant eixe repunt de casos en les últimes setmanes, així com recordar les mesures de protecció a les que tots ens hem habituat durant la pandèmia. Després dels primer dies d’esta campanya, en què es prioritzarà la vacunació dels majors de 70 anys, continuarà amb les persones d’entre 65 i 69 anys. La immunització és de la covid i la grip es farà de forma conjunta i es portarà a terme en els centres de salut.