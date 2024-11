El Consorci Provincial de Bombers aprova el major pressupost de la seua història per al 2025

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) ha aprovat un pressupost històric per a l’any 2025, que arriba als 96,57 milions d’euros, amb un increment del 2,77% respecte a l’exercici anterior.

A aquest pressupost s’afegiran 20,1 milions extra provinents del romanent de tresoreria per a millorar infraestructures afectades per la DANA, renovar equipament i reforçar el Sistema d’Informació de Gestió d’Emergències (SIGE). El president del CPBV, Avelino Mascarell, ha destacat que aquest és un pressupost “extraordinari per a una situació extraordinària”.

Entre les inversions destacades hi ha la recuperació dels parcs de bombers més danyats, com els de Chiva i Catarroja, i la construcció d’un nou parc i heliport a Alzira, a més de la reforma integral del parc de Torrent. També es renovaran vehicles i equipaments com autobombes, autoescales i vestuari tècnic. En l’àmbit tecnològic, es millorarà el SIGE i s’implementarà una plataforma d’administració electrònica, amb un reforç especial en ciberseguretat.

Mascarell ha recordat amb emoció les víctimes de la DANA i ha expressat el seu agraïment al personal del consorci i altres cossos de seguretat, tant nacionals com internacionals. Durant l’assemblea, s’ha descartat la compra d’un edifici a Beniparrell per a unificar les seus administratives i operatives del Consorci, i s’ha