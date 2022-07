El consultori auxiliar del Perelló perd el 50% de l’atenció mèdica d’estiu

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, ha qualificat com “una vergonya” la retallada del servei en 35 hores setmanals tant d’un metge com d’infermeria dut a terme per a aquest estiu per la Conselleria de Sanitat en el municipi.

El Perelló compta amb una població estable entorn de les 2.000 persones durant 10 mesos a l’any, però en període estival es dispara a prop de 25.000 persones, la qual cosa exigeix dotar d’uns certs serveis al municipi, entre ells el sanitari.

En els últims anys, El Perelló tenia el metge i infermeria que presta servei a la població estable i es dotava de dos metges i servei d’infermeria per a la població desplaçada, cobrint aquest servei de 8 a 22 hores de dilluns a divendres. Però aquest 2022 la Conselleria de Sanitat ha eliminat un dels metges, per la qual cosa el servei només es presta de 8 a 15 hores.

“A tot això se suma l’eliminació del servei de pediatria, almenys durant l’estiu, per la qual cosa una població habitual de 2.000 habitants tindrà menys servei mèdic durant dos mesos amb prop de 25.000 que la resta de l’any, és una cosa indignant”, com ha assegurat l’alcalde del Perelló.

“Ja ni em remunte als anys no tan llunyans en el que teníem a l’estiu un servei d’urgències també els dissabtes i diumenges de 8 a 22 hores”, com ha afirmat Juan Botella, qui ha afegit que “quan a la Conselleria de Sanitat se li omplia la boca fa uns dies amb els reforços en nuclis de costa no havien de referir-se al Perelló, perquè ací han retallat”.

L’alcalde ha criticat la falta de previsió dels responsables de Sanitat, “quan saben perfectament des de fa anys quin és l’augment de població al Perelló” i ha lamentat “que castiguen milers de persones amb un servei lamentable”.