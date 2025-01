La FVMP reclama al Govern que s’implique en la recuperació de les platges afectades per la DANA

Després d’un mes sense resposta del Ministeri de Transició Ecològica, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) sol·licita ara l’ajuda de la Delegació del Govern per a la recuperació de les platges afectades per les danes dels temporals d’octubre i novembre.

La FVMP va aprovar fa un mes un informe detallat que demanava ajudes per reparar el litoral de Castelló, València i Alacant, greument deteriorat per la força dels temporals. Les platges han quedat cobertes de canyes i altres deixalles, amb la qual cosa, a més de l’impacte ecològic, s’afecta greument la economia local, sobretot el turisme.

Malgrat l’emergència, el Ministeri encara no ha respost. La FVMP espera que la Delegació del Govern intervinga per agilitzar la recuperació d’aquest actiu essencial per als municipis de la Comunitat Valenciana