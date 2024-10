La Unió denuncia pèrdues de prop de 47 milions d’euros en la campanya del caqui

Els productors de caqui de la Comunitat Valenciana deixaran d’ingressar al voltant de 47 milions d’euros aquesta campanya.

Així ho denuncia la Unió Llauradora, que assenyala l’elevat rebuig per les plagues importades i l’absència de matèries actives i eines de control biològic per combatre-les com les principals causes d’aquesta pèrdua.

El rebuig en aquesta campanya serà superior al 30% de la collita, un percentatge que s’ha incrementat en més del 247% respecte a la campanya anterior. L’aparició del nou trips sud-africà de quarantena Scirtothrips aurantii incrementarà les pèrdues econòmiques de 13 milions d’euros de la campanya 2023-2024 als quasi 47 milions previstos per a la campanya 2024-2025.

Les plagues que més afecten el caqui són el cotonet longyspinus, la mosca blanca i ara el nou trips sud-africà Scirtothrips aurantii. A més, el cultiu del caqui s’enfronta a desafiaments cada vegada majors en ser un cultiu minoritari que provoca que la reglamentació fitosanitària i d’autoritzacions excepcionals siguen més difícils d’aconseguir.

LA UNIÓ demana l’autorització excepcional de matèries actives eficaces per al control de les plagues que afecten el caqui i també la solta pública de parasitoides per al control biològic del cotonet. En aquest sentit, al març es va remetre un escrit a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, perquè autoritzara la cria i alliberament del parasitoide Anagyrus fusciventris, amb resposta negativa perquè segons el ministeri té la consideració de “exòtic” i “no existeixen els estudis necessaris per a demostrar la plena absència de riscos a la biodiversitat”.

L’organització agrària també proposa una reglamentació, d’obligat compliment, que establisca legalment una normativa comercial que fixe quan un caqui és apte per a comercialitzar.

LA UNIÓ calcula que la collita potencial per a aquesta campanya estarà al voltant de les 386.000 tones, cosa que significa, a conseqüència de l’abandó d’algunes parcel·les, un descens de la producció en relació amb la campanya passada del 9%. Cal assenyalar que en els últims tres anys s’han abandonat un total de 1.810 hectàrees cultivades de caqui en el camp valencià.