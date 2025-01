Burjassot i la Fundació Amics de la Gent Major s’uneixen per a combatre la soledat no desitjada de les persones majors

Creació d’una Borsa Municipal de Voluntariat per a oferir companyia i suport emocional a les persones majors.

L’Ajuntament de Burjassot, a través de les regidories de Serveis Socials i Majors, ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major per a posar en marxa un programa de voluntariat destinat a combatre la soledat no desitjada entre les persones majors del municipi.

Des de 1987, Amics de la Gent Major treballa per proporcionar amistat i companyia a persones majors en situacions vulnerables, fomentant la creació de vincles significatius que milloren la seua qualitat de vida.

Una Borsa Municipal de Voluntariat per a Burjassot

Amb aquest conveni, s’ha creat una Borsa Municipal de Voluntariat, on les persones interessades poden inscriure’s per a participar en aquest projecte d’acompanyament. La gestió de voluntaris/àries serà coordinada tant per l’Ajuntament com per Amics de la Gent Major, assegurant que totes les persones majors inscrites a Burjassot reben el suport necessari.

Les persones que desitgen participar, ja siga com a voluntaris/àries o com a beneficiaris/es, poden contactar a través de:

Servei de Promoció de l’Autonomia Personal i Dependència (programa Majors) de l’Ajuntament de Burjassot. Adreça: Carrer Colón, 40. Telèfon: 96 390 45 82. Correu electrònic: dependencia@burjassot.es

de l’Ajuntament de Burjassot. Fundació Amics de la Gent Major. Telèfon: 96 384 18 51. Correu electrònic: info@amigosdelosmayores.org



A més, la informació del programa s’està difonent als centres socials de Burjassot i a Atenció Primària dels centres de salut, per a detectar casos de persones majors que puguen beneficiar-se del servei.

Un problema d’abast nacional

A Espanya, més de 2 milions de persones viuen soles, fet que augmenta el risc de patir soledat no desitjada, la qual pot derivar en problemes com depressió, ansietat i altres malalties de salut mental. Segons la memòria de 2023 d’Amics de la Gent Major, 2975 persones majors han establit vincles d’amistat amb 2638 voluntaris/àries, compartint activitats que han promogut el seu benestar emocional.

Iniciatives del programa a Burjassot

El voluntariat treballarà en tres àrees principals:

Acompanyament presencial: visites regulars a persones majors per a oferir-los companyia. Telefonades amigues: un programa telefònic per a mantindre un contacte pròxim i freqüent. Activitats de socialització: reunions i tallers que fomenten el benestar emocional i la interacció social.

El lema de la fundació, “La vellesa és massa important per a viure-la en soledat”, resumeix l’objectiu principal d’aquest conveni: assegurar que les persones majors de Burjassot se senten acompanyades, valorades i amb un nivell més alt de felicitat.

Aquest projecte s’alinea amb el compromís de l’Ajuntament de Burjassot per a millorar la qualitat de vida dels seus majors, fomentant una comunitat més solidària i inclusiva.