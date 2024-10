Les paelles i un concert de música en valencià protagonitzen el 9 d’Octubre a Foios

Niuss i Oceäns actuaran en la plaça del Poble després de les paelles

Foios es troba immers en la celebració de la XXVI Setmana Cultural i, després d’un inici del programa carregat de cultura i esport, ja té tot llest per a viure un 9 d’Octubre intens amb les paelles i un concert de música en valencià com a protagonistes.

“Els carrers i principals enclavaments de Foios s’omplin de cultura i festa durant aquests dies i enguany, com a novetat, hem apostat per reivindicar la nostra llengua a través del concert de Niuss i Oceäns, on gaudirem d’una fusió de gèneres divertida i fresca a la qual convidem a veïns, veïnes i visitants”, ha assenyalat Mari Carmen Cabo, regidora de Festes.

El 9 d’Octubre, dia gran per a les valencianes i els valencians, començarà amb una diana d’anunci de la festa a càrrec de la Colla Pepe Palau, amb cercavila a ritme de tabal i dolçaina des de la plaça del Poble, a partir de les 08.00 hores.

A les 12.00 hores, des del Sector Sud fins a l’Albereda, serà el moment de la muixeranga amb la Jove Muixeranga de València i la Colla Pepe Palau.

Precisament en el Sector Sud serà on hi haurà el millor ambient festiu amb la preparació de les paelles, que es dinaran a les 14.00 hores en la plaça de l’Albereda, una cita ineludible en la Setmana Cultural.

Després de la sobretaula arriba el moment de la música amb el concert doble de Niuss i Oceäns. Niuss és un grup que, a través del reggae, el pop o la rumba amb tocs electrònics, transmetrà missatges d’alegria, esperança o reflexió, mentre que Oceäns reunirà en l’escenari a tres joves per a omplir de música urbana i festa la plaça del Poble a partir de les 18.00 hores.

La vespra també serà potent en el municipi. Aquest dimarts a les 20.00 hores a la Casa de Cultura es posarà en escena ‘Arbres de pols’ de Pau Alabajos, en homenatge a Vicent Andrés Estellés pel seu centenari; mentre que a les 23.00 hores el públic es traslladarà a la plaça del Poble per al correfoc a càrrec de Dimonis de l’Avern d’Alboraia.

XXVI Setmana Cultural

El 9 d’Octubre és la jornada principal de la Setmana Cultural de Foios, encara que des del 4 i fins al dia 11, la localitat celebra un intens programa d’activitats populars, culturals, esportives i festives per a acostar la cultura local i associativa del municipi.

Aquest divendres 4 s’ha inaugurat l’exposició de Pintors de Foios i socis del Cercle d’Art a la sala d’exposicions Fernando Barrachina, oberta fins al 9 d’octubre; s’ha celebrat la Mostra dels nostres menjars amb l’Associació de Dones de Foios; i la Casa de Cultura s’ha omplit d’ambient i il·lusió pel concert de La Maria, que ha presentat el seu primer disc, ‘L’Assumpció’.

A més, el dissabte la Casa de Cultura ha acollit la funció de ‘Revolta de Bruixes’, a càrrec de Foios Escola de Teatre; i el diumenge, el lliurament del Premi Foios Cultural 2024 a l’Escola Permanent d’Adults. Una jornada també marcada per l’esport amb el Dia de la Bici 2024, on han participat centenars de persones coincidint amb el 40 aniversari del Club Ciclista de Foios.

La XXVI edició s’acomiadarà el dissabte 11 a les 21.00 hores al pati de la Casa dels Artillers amb el XII Sopar d’Estellés, on es recitaran versos del poeta de Burjassot, dins de la celebració de l’Any Estellés.