Les associacions juvenils presentaran les seues activitats en un espai associatiu i Miss Caffeina actuarà al Parc del Canaló

L’Ajuntament de Mislata celebra de nou enguany el ‘Mislata JoveFest’ com a festa de benvinguda per a iniciar el curs. Coincidint amb l’inici de les classes en els instituts i en les universitats i la posada en marxa de la gran majoria de programes i activitats de la regidoria de Joventut, el consistori organitza, per a divendres que ve 30 de setembre, aquest esdeveniment dirigit especialment a la joventut que comptarà amb un espai associatiu i un concert al Parc del Canaló.

Es tracta de la cinquena edició del ‘Mislata JoveFest’, que l’any passat es va haver de celebrar atenent les restriccions per la pandèmia però que enguany torna de nou amb total normalitat. L’esdeveniment ja compta amb una gran acceptació entre la joventut, posant de manifest que “els i les joves de Mislata són una part activa i essencial de la nostra localitat”, apunta l’alcalde Carlos F. Bielsa.

La jornada arrancarà precisament amb l’espai associatiu, on els diferents col·lectius juvenils del municipi mostraran les seues propostes per a la gent jove. A més, els Centres Joves de Mislata tindran un punt d’informació on es podrà conéixer tot el seu ventall d’iniciatives i serveis. També s’instal·larà un Punt Violeta de la Casa de la Dona i un altre amb la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives, que informarà sobre els efectes de l’alcohol i les drogues. A tot això, se sumarà un fotoràpid i la captació de vídeos en 360é, així com una activitat de maquillatge festivalero i moltes més sorpreses.

Però sens dubte, el plat fort arribarà al voltant de les 20:30h amb el concert de música, que en aquesta edició serà a càrrec de Miss Caffeina, grup que va consolidant la seua trajectòria i és assidu participant en diferents festivals de música. L’accés, tant a l’espai associatiu com al concert serà lliure i gratuït.