Torrent, epicentre solidari de l’Horta Sud després de la DANA del 29 d’octubre

Més de 30 municipis de València, incloses les pedanies més afectades de València ciutat han rebut la solidaritat des del Centre Logístic del Toll i l’Alberca de Torrent

Centenars de camions carregats de la solidaritat de tota Espanya s’han centralitzat a Torrent

Voluntaris, parròquies, col·legis i associacions han sigut pilars en l’organització i repartiment d’ajuda als veïns més afectats de Torrent i de la província de València

Este model d’ajuda establix precedent en la gestió d’emergències

Durant el mes posterior a la devastadora DANA que ha assolat la comarca de l’Horta Sud i altres municipis de la província de València, el passat 29 d’octubre, Torrent s’ha erigit com a epicentre de la solidaritat. Des del 30 d’octubre, l’Ajuntament va habilitar un Centre Logístic de Distribució d’Ajudes en el Pavelló del Toll i l’Alberca, convertint la ciutat en un punt neuràlgic per a la recepció i distribució de donacions arribades des de municipis i empreses de tota Espanya.

En este espai, centenars de tràilers carregats amb aliments, roba, productes d’higiene, materials de neteja, ferramentes i maquinària, que es van descarregar i posteriorment s’ha estat distribuint entre els municipis afectats. Esta labor es va estendre també al Pavelló El Vedat, on es va centralitzar l’atenció a veïns afectats i es preparaven lots d’ajuda, amb la inestimable col·laboració de la Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent (FAC) i altres associacions, a més de voluntaris. Com no, cal destacar l’Economat de Càritas Mare de Déu del Pòpul que ha multiplicat esforços durant tot este mes.

Col·laboració massiva de col·legis, parròquies i associacions

La resposta solidària de Torrent no hauria sigut possible sense la implicació de nombrosos actors locals. Entre les parròquies que han participat activament en el repartiment es troben Santa María de Mont Vedat, la Sagrada Família, Sant Luís Bertrán, La nostra Senyora del Bon Consell, Sant Joan Bosco, San José, Sant Vicent Ferrer del Mas, L’Asunción amb l’Economat i les Esglésies Evangèliques.

Així mateix, diversos col·legis de la ciutat s’han bolcat en la causa, entre ells Mont-Sión, Fasta Mare Sacramento, La Puríssima, Mare Petra i María Auxiliadora, que van habilitar espais com a magatzems i van col·laborar en la distribució d’ajudes, així com el Museu de Setmana Santa de la JCHHSS.

La iniciativa també va comptar amb el suport d’empreses locals que han cedit els seus magatzems per a acollir productes solidaris abans de repartir-los, a més d’organitzacions com la Protectora SOS Peludetes, ASOGINTER, Nova Vida, Centre Cultural Rociero Andalús, FMCT, Fundació Espurna, Club de Rugbi Ciutat de Torrent i comunitat musulmana, entre altres associacions, que s’han sumat a l’esforç col·lectiu per a garantir que l’ajuda arribara a tots els racons afectats.

A més, cal destacar el suport de Falles, germanors de Setmana Santa i la FMCT en l’acolliment de voluntaris en els seus locals i repartiment d’aliments en els municipis afectats.

Assistència a zones aïllades

Els voluntaris desplegats en el Centre Logístic no sols han distribuït les ajudes als municipis veïns, sinó que també han atés les necessitats immediates dels nuclis més aïllats de Torrent. Durant les primeres setmanes després de la DANA, van entregar aliments, aigua, productes de primera necessitat, higiene i neteja a les urbanitzacions. A més, es van crear punts de repartiment solidari amb la col·laboració de voluntaris en El Pantà, el Restaurant La Curra, l’Església del Mas del Jutge, Calicanto i el càmping La Piràmide.

Esta xarxa de distribució ha permés que els veïns més afectats, fins i tot en les àrees de difícil accés, pogueren rebre la solidaritat enviada des de tota Espanya, gràcies a la labor dels voluntaris.

Més de 30 municipis beneficiats

L’impacte de l’organització centralitzada a Torrent s’ha estés a més de 30 municipis de la comarca i altres municipis de la província de València. Entre ells, destaquen Alaquàs, Albal, Adaia, Alfafar, Barri d’Orba d’Alfafar, Algemessí, Alginet, Benetússer, Benifaió, Bugarra, Catarroja, Cheste, Chiva, Godelleta, Llocnou de la Corona, Massanassa, Monserrat, Montroi, Paiporta, Pedralba, Picanya, Picassent, Real, Requena, Riba-roja de Túria del Túria, Sedaví, Turís, Utiel i València.

En la capital valenciana, Torrent ha fet arribar productes solidaris a les pedanies afectades com són La Torre, Castellar i Forn Alcedo, a més de col·laborar portant productes solidaris a protectores d’animals i a grans espais logístics com a Fira València, l’estadi de Mestalla, el Port de València i el Camp del Llevant VOSTÉ

El llegat de la solidaritat a Torrent

Encara que el Centre Logístic del Toll i l’Alberca va tancar recentment les seues portes, el treball iniciat durant el mes de novembre continua donant fruits. Les reserves emmagatzemades a Torrent continuen distribuint-se entre els municipis més afectats, assegurant que l’ajuda no sols siga immediata, sinó també sostinguda en el temps.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància de la coordinació i l’esforç conjunt: “La resposta de Torrent ha sigut exemplar. Gràcies al compromís dels voluntaris, associacions, col·legis, empreses i parròquies, hem demostrat que la nostra ciutat no sols és el cor de l’Horta Sud, sinó també un model de solidaritat per a tota Espanya”.

Per part seua, un dels responsables del Centre Logístic, Venancio Aviñó ha subratllat la importància d’esta experiència com a aprenentatge per a futures emergències. “El treball coordinat i la unió de tants voluntaris, Ajuntament de Torrent i entitats col·laboradores de la ciutat, han sigut clau per a gestionar un volum de solidaritat sense precedents”, afirma. Al costat d’ell, José Manuel Martínez també ha estat coordinant el Pavelló del Vedat i el repartiment de la solidaritat en els municipis afectats.

Un model d’ajuda replicable

La labor realitzada per Torrent durant este mes ha establit un precedent en la gestió de crisi a nivell municipal. La ciutat ha demostrat que, amb organització i col·laboració, és possible mobilitzar recursos de manera eficient, assegurant que arriben als qui més els necessiten.

La DANA del 29 d’octubre va deixar una profunda petjada a l’Horta Sud, però també va posar de manifest la fortalesa de Torrent com a eix solidari. Més enllà de les ajudes materials, la ciutat ha oferit esperança i suport a milers de famílies, consolidant-se com un exemple de resiliència i empatia en temps difícils.