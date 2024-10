València dona suport a aquells que documenten i preserven la història de ciutats i pobles

El Museu de la Ciutat acull la primera jornada de la 34a Assemblea General de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València

El regidor José Luis Moreno destaca la “importància d’esta figura” i valora a Francisco Pérez Puche i Vicent Baydal i Sala, cronistes del Cap i Casal

València ha acollit hui la primera jornada de la 34a Assemblea General de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, que conclourà demà en la localitat de Bocairent. En esta trobada bianual, que s’ha inaugurat en el Museu de la Ciutat, han participat uns seixanta cronistes oficials de les tres províncies valencianes, i entre ells els dos “responsables de documentar i preservar la història i el patrimoni material i immaterial de la ciutat de València”.

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha aprofitat esta cita per a fer valdre el treball dels dos cronistes de la ciutat: el periodista i escriptor Francisco Pérez Puche i l’historiador Vicent Baydal i Sala, “Arrepleguen i relaten esdeveniments rellevants, costums, tradicions, i canvis socials i urbans; i exercixen un treball crucial per a mantindre viva la memòria històrica de la ciutat”, ha afirmat.

En l’acte inaugural d’esta trobada, en el qual també han participat representants autonòmics, i provincials, el regidor José Luis Moreno ha enaltit, en general, “la labor d’estos professionals” agrupats en l’Associació de Cronistes del Regne de València, que va ser distingida amb la Medalla d’Or de la Ciutat en 2014 “per la seua labor vocacional de lliurament a la seua terra”, i que “compta i comptarà amb el suport de l’Ajuntament de València”.

José Luis Moreno ha assegurat que és “un honor i un privilegi reunir a València als qui donen fe i conten la història de la ciutat des de fa segles”. Així mateix, ha destacat que estes jornades, que combinen activitats culturals i de fraternitat, “són una oportunitat per a conéixer estudis i treballs de recerca com, per exemple, els relacionats amb l’heràldica de les ciutats”.

Per part seua, Francisco Pérez Puche ha recordat que “el cronista de la ciutat té com a missió arreplegar la història dels pobles i ciutats amb especial estima a les tradicions, festes, i esdeveniments culturals que donen vida a les diferents localitats”.

En el Museu de la Ciutat de València hui s’ha impartit la conferència inaugural, a càrrec del catedràtic Antoni Ferrando Francés, cronista oficial de Benicolet. També s’ha retut homenatge als cronistes de Benifairó de la Valldigna i Muro de l’Alcoi, José Carlos Casimiro i Elia Gozálbez Esteve, respectivament. El dia es completarà amb visites a diferents emplaçaments emblemàtics de la ciutat.

La segona jornada, el dissabte 26 d’octubre, se celebrarà a Bocairent. Les sessions de treball començaran amb la dissertació de la cronista oficial d’esta localitat valenciana, María Josefa Sempere Doménech. Després, es llegiran ponències i comunicacions, i es realitzarà una visita al centre històric de la ciutat i a la plaça de bous més antiga de la Comunitat Valenciana.